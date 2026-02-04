AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este jueves, 5 de febrero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves en Castilla-La Mancha cielos nubosos o cubiertos. Probables nieblas dispersas en las zonas de montaña.

Lluvias débiles o moderadas generalizadas durante la primera mitad del día, y chubascos dispersos por la tarde; las precipitaciones serán persistentes en zonas de montaña.

Las temperaturas irán en aumento, más acusado en las mínimas, que subirán de forma notable en el sureste. El viento soplarán moderado del suroeste, con rachas muy fuertes durante las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 15 grados en Albacete, entre los 10 y los 14 en Ciudad Real, entre 7 y 12 grados en Cuenca, entre 7 y 15 grados en Guadalajara y entre 8 y 16 grados en Toledo.