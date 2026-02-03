Un pueblo de Ciudad Real se blinda ante la oleada de robos: reunión ‘discreta’ con Guardia Civil y Policía Local

El alcalde de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), José Lozano, ha mantenido este martes una reunión con Policía Local y Guardia Civil en el marco de los contactos estrechos y «discretos» que han mantenido desde que se tuvo conocimiento de la comisión de robos en casas de distintos municipios de la comarca y con parecido «modus operandi».

Según ha informado el Consistorio en nota de prensa, se han venido desplegando progresivamente distintas «medidas preventivas», aunque también ha recomendado medidas de «autoprotección» a la ciudadanía.

Al encuentro han acudido el jefe del cuerpo policial, Juan Ramón Romero, y el capitán de zona de la benemérita, Fernando Paños.

Los interlocutores han coincidido en la necesidad de trasladar un mensaje de «serenidad y cercanía» a la ciudadanía, y subrayan que se trata de una situación que se viene siguiendo desde la penúltima semana de enero, cuando se produjeron dos de los cuatro robos que se han registrado hasta la fecha y, desde entonces, «se han venido desplegando progresivamente distintas medidas preventivas».

La Guardia Civil, cuerpo que dirige las actuaciones de unas investigaciones que, por «prudencia» en las pesquisas policiales se realizan con «discreción», no puede ofrecer detalles que puedan «comprometer» su eficacia, aunque ha recordado algunas pautas básicas de autoprotección dirigidas a la ciudadanía.

En concreto, «no anunciar ausencias prolongadas, asegurar adecuadamente las viviendas incluso en salidas breves, recomendando dejar luces encendidas en señal de presencia en las casas y avisar con rapidez ante cualquier situación que resulte sospechosa, un elemento clave en la prevención y esclarecimiento de los hechos».

Así, en este contexto y de las investigaciones que se vienen efectuando, el alcalde hace extensiva la petición de actuar con responsabilidad también al grupo de la oposición en la Corporación almodovareña «por cuanto todo lo que hoy vuelven a decir y están diciendo desde hace meses sobre la seguridad, supone poner en la diana nuestra localidad que, hasta ahora, no había tenido ninguna conflictividad ni sensación de inseguridad».

Guardia Civil, Policía Local y Ayuntamiento reiteran «la importancia de que los vecinos les comuniquen cualquier comportamiento sospechoso o presencia reiterada de personas desconocidas, así como en la conveniencia de extremar la prudencia en el uso de redes sociales, evitando difundir información que pueda facilitar la comisión de este tipo de delitos».

En este sentido, con el fin de complementar el patrullaje dentro del casco urbano o vigilancia en los accesos que se está realizando «en plena coordinación y colaboración de los cuerpos de seguridad citados», el alcalde considera adecuada la instalación de cámaras en todas las entradas y salidas a la población, dotadas con sistemas de reconocimiento de matrículas para la detección automatizada de vehículos sospechosos.

Se trataría, sobre todo y como coinciden los interlocutores en la reunión de esta tarde, «de una medida de disuasión, si bien se considera que el grupo que puede haber cometido estos hechos, también perpetrados en otras poblaciones de la comarca, están muy especializados, hasta el punto de que no les importa consumarlos a última hora de la tarde, aunque coincidiendo con momentos en que no están los moradores en sus casas».

EL PSOE RECLAMA MEDIDAS

El Ayuntamiento de Almodóvar del Campo ha remitido esta nota a los medios después de que El Grupo Municipal Socialista haya mostrado su preocupación por los hechos ocurridos en las últimas semanas, incluidos robos en viviendas, y ha reclamado al consistorio «transparencia, coordinación y medidas municipales complementarias para dar respuesta a la inquietud vecinal».

El portavoz socialista, Miguel Ángel Fúnez, considera «injustificable» que el equipo de Gobierno municipal «no haya emitido hasta la fecha un mensaje institucional dirigido a la ciudadanía, ni haya convocado una reunión informativa o de coordinación con los grupos de la corporación para explicar qué actuaciones municipales se van a poner en marcha». «En una situación que ha generado alarma social, el Ayuntamiento debe estar presente, informar con prudencia y liderar las medidas que sí están dentro de su ámbito», recalca en un comunicado.

Los socialistas recuerdan, además, que el Ayuntamiento sí tiene capacidad para adoptar medidas municipales de prevención y apoyo. Entre ellas, «convocar con urgencia una reunión de coordinación local y trasladar a la población información útil y contrastada que evite rumores; reforzar la comunicación institucional con recomendaciones preventivas, el recordatorio de la importancia de denunciar y la difusión de los canales oficiales de contacto; revisar la planificación del servicio de la Policía Local para garantizar una presencia disuasoria y capacidad de respuesta en las franjas horarias de mayor necesidad, con criterios técnicos y transparencia; e impulsar actuaciones municipales sobre el entorno, como la revisión de la iluminación, la identificación de puntos sensibles y la aplicación de medidas disuasorias compatibles con la normativa».

El Grupo Socialista critica también que se haya trasladado, por vías «no oficiales», una reducción de horas de servicio en calle desde comienzos de año, y solicita que el Ayuntamiento «explique públicamente la planificación, los recursos disponibles y las medidas adoptadas para reforzar la prevención».

El PSOE anima a la ciudadanía a colaborar con responsabilidad, aportando cualquier información relevante a través de los cauces oficiales y evitando la difusión de mensajes no verificados.