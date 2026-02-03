Lo que descubrió la Policía Nacional bajo un criadero de pollos en Toledo

La Policía Nacional ha desmantelado en la localidad de Torrijos (Toledo) una plantación de marihuana de 800 metros cuadrados, oculta en un zulo excavado bajo una nave industrial dedicada a la cría de pollos. La operación se ha cerrado con la detención de los dos principales implicados y la incautación de 932 plantas de cannabis.

Esta operación comenzó a finales de 2025, cuando los investigadores obtuvieron información sobre dos varones que estaban dedicándose al cultivo ilegal de marihuana, según ha informado la Policía en nota de prensa.

Las primeras gestiones de investigación apuntaban a que la plantación podría estar oculta en una finca de 15.000 metros cuadrados, con varias edificaciones, que ambos sospechosos dedicaban a la cría de aves y ganado ovino.

La aparente fachada del negocio ganadero ocultaba en realidad un zulo de 800 metros cuadrados excavado bajo una nave dedicada a la cría de pollos. La construcción subterránea contaba con cinco estancias individualizadas y provistas de varios aparatos de aire acondicionado, extractores de aire, reactancias, transformadores, cuadros eléctricos, lámparas, ventiladores y humidificadores, conformando una compleja instalación que mantenía las condiciones óptimas para el crecimiento de 932 plantas.

La complejidad de la instalación, así como sus dimensiones, permitían un cultivo intensivo del estupefaciente y estaban ideadas para dificultar las posibles investigaciones policiales al camuflar el olor característico de la marihuana con el de los diferentes tipos de animales.

Con toda la información ya reunida, la investigación se resolvió con dos registros simultáneos en la finca y en el domicilio del principal investigado. El principal responsable fue detenido cuando trataba de huir de su vivienda al observar la presencia policial a través de las cámaras de seguridad que le permitían seguir en tiempo real la actividad que estaba sucediendo en la finca.

Tanto éste como el guardián del cultivo fueron detenidos como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, incautando 932 plantas y 2,687 kilogramos de marihuana.

UN DETENIDO EN NAMBROCA

Otra operación policial desarrollada en Nambroca ha permitido a la Policía Nacional desmantelar una plantación compuesta por 606 plantas de cannabis. Este cultivo se había establecido en una buhardilla de una vivienda ocupada que estaba perfectamente acondicionada con todos los aparatos que proporcionaban a las plantas las condiciones óptimas de iluminación, humedad y temperatura necesarias para forzar su crecimiento.

El principal responsable de esta plantación fue detenido como presunto autor de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, ya que había realizado una conexión ilegal a la red de suministro para así abastecer de energía la instalación.