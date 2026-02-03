Castilla-La Mancha activa un “grupo de trabajo” ante la alerta por lluvias: “Hay algo de preocupación”

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que hay «algo de preocupación» ante lo que pueda ocurrir en los cauces de los ríos en la región ante la previsión de lluvias continuadas, por lo que la Comunidad autónoma ha creado un grupo de trabajo para responder ante la alerta.

«Tenemos algo de preocupación, sobre todo en los cauces, y aunque son competencia de las confederaciones hidrográficas, reaccionaremos en la solución o en la medida en que podamos ayudar», ha asegurado durante un acto en Toledo para presentar el Plan Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación de Castilla-La Mancha.

Al respecto, ha indicado que se ha puesto en marcha un «grupo de trabajo» junto a la Dirección General de Protección Ciudadana para «estar alerta de todos los avances climatológicos que se produzcan».

Remarcando que «un Gobierno tiene que dedicarse primer a las emergencias», ha expresado que el suyo va a «estar muy alerta» ante cómo evolucionará la climatología en próximas horas.