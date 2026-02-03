AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este miércoles, 4 de febrero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles en Castilla-La Mancha cielos nubosos y cubiertos, con probables brumas y nieblas matinales y vespertinas en zonas de montaña que podrán extenderse a zonas aledañas.

Precipitaciones débiles a moderadas que serán más persistentes en zonas de montaña y en el sur y suroeste de la Comunidad y que serán menos probables durante las horas centrales.

Cota de nieve en ascenso de 1000-1200 metros a 1800-2000 metros en los sistemas Central e Ibérico y Alcarria de Guadalajara.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en aumento. Heladas débiles en zonas elevadas de los sistemas Central e Ibérico. Vientos flojos a moderados del sur que girarán pronto a suroeste y oeste, sin descartar rachas muy fuertes en las sierras de Segura y Alcaraz.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 12 grados en Albacete, entre los 6 y los 13 en Ciudad Real, entre 3 y 9 grados en Cuenca, entre 3 y 11 grados en Guadalajara y entre 5 y 14 grados en Toledo.