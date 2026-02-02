La última hora sobre los heridos del accidente provocado por un turismo en sentido contrario en Ciudad Real

Las seis personas heridas en el accidente provocado por un vehículo que circulaba en sentido contrario en la Autovía de los Viñedos (CM-42), a su paso por el término municipal de Herencia (Ciudad Real), continúan ingresadas en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan, aunque ninguna presenta lesiones de gravedad.

Según han confirmado fuentes policiales a Europa Press, quien circulaba en sentido contrario era una mujer de 43 años, que viajaba acompañada de un menor de 13 años y que llegó a recorrer al menos ocho kilómetros por la autovía en dirección contraria antes de colisionar frontalmente con otro turismo.

En el vehículo contra el que impactó viajaba una familia, integrada por un hombre y una mujer, junto a dos menores de 5 años y 15 meses, todos ellos también afectados por el siniestro.

Según la información facilitada por el Sescam, de los seis pacientes atendidos, dos permanecen en observación sin lesiones de gravedad, tres han sido ingresados para seguimiento y tratamiento especializado y uno se encuentra pendiente de completar pruebas diagnósticas, si bien en todos los casos la situación clínica es estable.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las causas que llevaron a la conductora a circular durante varios kilómetros en sentido contrario por la Autovía de los Viñedos.