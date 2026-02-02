La borrasca ‘Kristin’ arrasa el olivar de Ciudad Real: aceituna al suelo y pérdidas millonarias

«Impacto muy negativo en el olivar», es el balance que hace la Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (Asaja) de Ciudad Real, tras el paso de la borrasca ‘Kristin’, que ha provocado que «una gran cantidad de aceituna que aún quedaba por recoger» haya caído al suelo, «lo que supone pérdidas económicas muy importantes para los olivareros de la provincia».

En concreto, el pasado miércoles se alcanzaron rachas de viento de entre 100 y 120 kilómetros por hora, lo que ha provocado daños de consideración en naves agrícolas y ganaderas, afectando a cubiertas, cerramientos y otras infraestructuras básicas para el desarrollo de la actividad, menciona Asaja en un comunicado.

El viento también ha causado graves daños en plantaciones jóvenes, llegando incluso a tronchar por completo los árboles, «lo que supone la pérdida total de la inversión realizada por los agricultores y un serio contratiempo para explotaciones».

A ello se suman los daños ocasionados por el agua, «con siembras anegadas en algunas zonas, que podrían comprometer el normal desarrollo de los cultivos si la situación se prolonga en el tiempo».

Desde Asaja Ciudad Real se insiste en la necesidad de realizar una valoración exhaustiva de los daños y se recuerda a los agricultores y ganaderos afectados que se pongan en contacto con la organización para canalizar la información y estudiar posibles medidas de apoyo y compensación ante una situación que vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad del sector agrario frente a los fenómenos meteorológicos extremos.