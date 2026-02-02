AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este martes, 3 de febrero

Lluvias intensas y generales al final del día

2 febrero, 2026 - 19:39
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha precipitaciones débiles y dispersas que, al final del día, se intensificarán y generalizarán en Toledo, Ciudad Real y el oeste de Albacete. La cota de nieve se sitúa en torno a 1.100-1.200 metros en los sistemas Central e Ibérico.

Cielos nubosos y cubiertos. Probables nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas de montaña que también se podrían extender, ocasionales, a la Alcarria y a la Campiña de Guadalajara.

Temperaturas en descenso, más acusado en las máximas. Heladas débiles en zonas altas de los sistemas Central e Ibérico. Vientos flojos y moderados del suroeste, sin descartar algunas rachas muy fuertes al principio del día en las sierras de Segura y Alcaraz.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 10 grados en Albacete, entre los 6 y los 9 en Ciudad Real, entre 4 y 7 grados en Cuenca, entre 5 y 8 grados en Guadalajara y entre 5 y 10 grados en Toledo.

