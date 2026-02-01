AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este lunes, 2 de febrero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este lunes en Castilla-La Mancha, cielos nubosos y cubiertos con apertura de claros esporádicos por la tarde.

Probables nieblas al principio y final del día en zonas de montaña que, por la mañana, también se pueden extender, dispersas, a la Alcarria de Guadalajara y Cuenca y a la Campiña de Guadalajara.

Precipitaciones que se extenderán de oeste a este, débiles o localmente moderadas por la mañana y débiles y dispersas por la tarde cuando, en Toledo y Ciudad Real, podrían ir acompañadas de alguna tormenta ocasional.

La cota de nieve en descenso de más de 2.000 metros a 1.300 en los sistemas Central e Ibérico. Las temperaturas mínimas con cambios ligeros predominando los aumentos y las máximas con cambios ligeros, predominando los aumentos en la mitad oriental y los descensos en la occidental. Las mínimas se esperan al final del día.

Habrá heladas débiles en zonas elevadas de los sistemas Central e Ibérico. Vientos flojos y moderados de sur y suroeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas de montaña.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 12 grados en Albacete, entre los 6 y los 11 en Ciudad Real, entre 3 y 8 grados en Cuenca, entre 5 y 10 grados en Guadalajara y entre 6 y 12 grados en Toledo.