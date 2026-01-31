Más de 150 voces por la vida independiente: Plena inclusión Castilla-La Mancha impulsa el cambio “Cambiar servicios, abrir vidas”

Plena inclusión Castilla-La Mancha reúne este sábado, 31 de enero, a más de 150 personas en una jornada simultánea que se celebrará en Toledo, Ciudad Real y Albacete, centrada en la vida independiente y la desinstitucionalización de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en la región.

Esta iniciativa se enmarca en el compromiso de la federación por impulsar cambios reales en los modelos de apoyo, situando a las personas en el centro de las decisiones que afectan a su proyecto vital, tal y como ha informado en nota de prensa.

Bajo el lema ‘Cambiar servicios, abrir vidas’, la jornada pretende generar un espacio compartido de reflexión, aprendizaje y construcción colectiva en torno a nuevas formas de acompañar a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

La propuesta está dirigida a familiares, profesionales, personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, representantes de las administraciones públicas, miembros de las juntas directivas de las entidades federadas en Plena inclusión Castilla-La Mancha, voluntariado y otras personas interesadas del entorno comunitario.

El programa incluirá la aportación de la psicóloga Almudena Calero, que abordará el enfoque de la vida independiente y la desinstitucionalización, así como la experiencia que está desarrollando la entidad ADA de Azuqueca de Henares (Guadalajara) en este ámbito.

También se compartirá el ejemplo de la Red de Sexualidad e Igualdad de Plena inclusión Castilla-La Mancha, como muestra de cómo el trabajo en red entre entidades permite sumar esfuerzos, generar confianza y superar miedos en torno a un eje común de transformación. La jornada se celebra de forma simultánea en el Hotel Palacio Albacete SPA, en Albacete; en el Hotel Cumbria, en Ciudad Real; y en el Hotel Beatriz, en Toledo.

Una de las dinámicas de trabajo estará centrada en la exploración de barreras y miedos asociados a la vida independiente y la desinstitucionalización, y la otra en la definición de compromisos y primeras acciones a desarrollar de manera conjunta.

El objetivo último de esta propuesta es impulsar una red colaborativa que contribuya a promover la vida independiente y avanzar hacia procesos de desinstitucionalización de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en Castilla-La Mancha.