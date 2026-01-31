AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este domingo, 1 de febrero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo en Castilla-La Mancha, cielos cubiertos. Brumas y nieblas matinales y vespertinas que, a primeras horas, podrían ser engelantes en áreas de montaña del noreste.

Habrá precipitaciones generalizadas, débiles o localmente moderadas, avanzando de oeste a este y menos probables de madrugada.

Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios y las máximas con cambios ligeros o sin cambios. Habrá heladas débiles en las montañas del noreste. El viento soplará flojo o moderado del sur y suroeste en la mitad occidental y del oeste y suroeste en la mitad oriental.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 11 grados en Albacete, entre los 5 y los 12 en Ciudad Real, entre 2 y 8 grados en Cuenca, entre 2 y 10 grados en Guadalajara y entre 5 y 12 grados en Toledo.