Drama en Cerler: un joven de Guadalajara lucha por su vida tras el alud mortal

Una de las dos personas que han quedado atrapadas este jueves por un alud fuera de dominio esquiable en la zona del circo Cibollés, en Cerler, ha muerto, mientras que la otra ha sido trasladada en helicóptero medicalizado del 112 al Hospital Miguel Servet de Zaragoza con hipotermia, donde permanece en la UCI con pronóstico reservado. El fallecido es un joven de 25 años y vecino de Zaragoza, mientras que el hospitalizado es otro varón de 22 años y vecino de Guadalajara.

La avalancha se ha producido en la mañana de este jueves, fuera de pistas, en el término municipal de Benasque. El aviso se ha recibido en torno a las 12.43 horas, según ha informado Guardia Civil a Europa Press.

Al parecer, las dos personas que han quedado atrapadas formaban parte de un grupo de cinco, que estaban practicando esquí y ‘snowboard’ en la zona. Han sido dos de ellas las que han alertado de lo ocurrido en el entorno del circo Cibollés.

Tras recibir el aviso se ha activado al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil de Benasque, que ha trabajado en la zona, así como otras unidades fuera de servicio, guía canino y su perro de búsqueda, que han localizado primero al joven que han rescatado con vida, que ha sido posteriormente evacuado en un helicóptero hasta el parking de Ampriu, en la estación de esquí de Cerler, y de allí al Hospital Miguel Servet de Zaragoza, siguiendo el protocolo de hipotermia.

Ha sido hacia las 14.00 horas cuando el perro guía del GREIM de Benasque ha hallado al segundo sepultado, al que le han realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar desde el momento de su rescate, que no han logrado salvarle la vida. El cuerpo del joven ha sido posteriormente trasladado a la helisuperficie de Benasque para su transferencia a los servicios funerarios.

Desde la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca, han recomendado «máxima precaución» a las personas que vayan a realizar actividades en el Pirineo oscense, así como revisar la meteorología y el Boletín de Peligro de Aludes (BPA), que son «fundamentales» para una buena planificación y gestión de riesgo en una montaña nevada. Han recordado que es posible informarse a través de los refugios del estado de la zona.

Asimismo, han aconsejado llevar en la mochila Dispositivo Víctimas Avalancha (DVA), pala y sonda, además de ropa acorde a la actividad a realizar.