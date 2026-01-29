AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este viernes, 29 de enero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha cielos nuboso y probables brumas matinales en las provincias de Cuenca y Guadalajara y en zonas de montaña.

A partir del mediodía, se esperan lluvias y chubascos, en general débiles, que avanzarán de oeste a este; serán más intensos en Cuenca; a últimas horas del día las precipitaciones podrán ser en forma de nieve a partir de los 1000 metros en los sistemas Central e Ibérico.

Las temperaturas mínimas irán en descenso ligero salvo en Guadalajara, donde se mantendrán sin cambios; mientras que las máximas irán en descenso generalizado; heladas débiles en zonas altas de los sistemas Central e Ibérico.

El viento soplará moderado de componente oeste, con algún intervalo de fuerte; a partir de la tarde, se esperan rachas muy fuertes en las provincias de Albacete y Cuenca, centro de la comunidad y zonas de montaña.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 13 grados en Albacete, entre los 7 y los 12 en Ciudad Real, entre 4 y 8 grados en Cuenca, entre 5 y 10 grados en Guadalajara y entre 6 y 13 grados en Toledo.