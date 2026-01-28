89 rutas escolares han sido canceladas en el conjunto de la Comunidad Autónoma debido al temporal ‘Kristin’

Un total de 89 rutas escolares han sido canceladas en el día de hoy en el conjunto de Castilla-La Mancha debido al temporal ‘Kristin’, que recorre la geografía española.



Del total de rutas, tres corresponden a la provincia de Albacete y afectan a 32 alumnos, otras 28 pertenecen a la provincia de Cuenca con un total de 438 alumnos afectados y 58 corresponden a la provincia de Guadalajara, llegando a 1.130 alumnos.



Castilla-La Mancha cuenta en la actualidad con 1.019 rutas escolares, lo que supone que, contando estas 89, se habrían cancelado el 8,73 por ciento de rutas.



En el caso de la provincia de Albacete, las rutas afectadas son las que van de Riopar a Elche de la Sierra, de La Molata a Nerpio y de Pedro Andrés a Nerpio. A esto hay que sumar otras incidencias, también en la provincia de Albacete, como que las fuertes rachas de viento han ocasionado una grieta en el colegio de Osa de Montiel, que en el municipio de Minaya el centro educativo ha informado de la posible caída de un árbol y que en Alpera han solicitado adelantar las rutas de transporte.



En el caso de la provincia de Cuenca, las rutas escolares afectadas son las que trasladan al alumnado a los centros educativos de Beteta, Cañete, Cañamares, la ciudad de Cuenca, Huete y Villalba de la Sierra. Algunas de estas rutas han sido canceladas totalmente, otras parcialmente y en otros casos se ha adelantado el regreso. Además, se han notificado incidencias en el IES de Casasimarro por el desprendimiento de las placas solares.



En la provincia de Guadalajara, además de las 58 rutas afectadas no hay que resaltar ninguna otra incidencia más.



Como consecuencia del fuerte viento registrado en la provincia de Ciudad Real, en el CEIP ‘Arqueólogo García y Bellido’ de Villanueva de los Infantes se ha desprendido un muro perimetral sobre el tejado de uno de los edificios, lo que ha provocado filtraciones de agua. El alumnado de Educación Infantil ha sido reubicado en las instalaciones de Educación Primaria. En la sección del municipio de Cinco Casas, también en la provincia de Ciudad Real, ha caído un árbol en el recinto exterior del centro y ante el riesgo de nuevas caídas se han suspendido las clases. Asimismo, el viento ha arrancado parte del tejado del pabellón deportivo del Colegio Público ‘Javier Paulino’, en La Solana, y ha provocado la caída de una rama y el desprendimiento de parte de la fachada en el IES ‘Alarcos’, en Ciudad Real capital.



En la provincia de Toledo, en el CEIP ‘Emilio Calatayud’ de Numancia de la Sagra, el Ayuntamiento y la Policía Local están monitorizando la crecida del arroyo que atraviesa el municipio, sin que a lo largo de la mañana se hayan observado complicaciones. En el CEIP ‘Santísimo Cristo de la Veracruz’, en Consuegra, se han reubicado cuatro aulas de Educación Infantil en otras dependencias debido a problemas en la claraboya de una parte del edificio. En el IES ‘Montes de Toledo’, de Gálvez, los bomberos han intervenido por incidentes provocados por el desprendimiento de un cable. En el IES ‘Villa de Don Fadrique’, en Quintanar de la Orden, se ha producido el desprendimiento de una chapa lateral del pabellón deportivo, al igual que en el IES ‘Enrique Arce’, de Villacañas.

