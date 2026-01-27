Castilla-La Mancha, en alerta por temporal

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado este martes el aviso amarillo por viento en toda Castilla-La Mancha, si bien en la comarca de Alcaraz y Segura de Albacete se ha elevado a aviso naranja; aviso amarillo por lluvia en varias comarcas de Albacete, Ciudad Real y Toledo y por nieve en Cuenca y Guadalajara.

De hecho, los vientos pueden alcanzar rachas de hasta 90 kilómetros/hora en la comarca de Alcaraz y Segura y pueden ser de hasta 70/80 kilómetros hora en el resto de Castilla-La Mancha.

Además, las precipitaciones pueden dejar hasta 12 litros por metro cuadrado en 12 horas en las comarcas donde se ha activado el aviso amarillo, en concreto en las Sierras del Alcudia y Madrona en Ciudad Real, en la Sierra de San Vicente en Toledo y en la comarca de Alcaraz y Segura en la provincia de Albacete.

En las comarcas de Parameras de Molina y la Serranía de Guadalajara y en la Serranía de Cuenca, donde se ha actgivado el aviso amarillo por nevadas, se pueden registrar acumulados de hasta 5 centímetros en 24 horas en cotas por encima de los 1.100 metros.

En general, este martes en Castilla-La Mancha los cielos estarán nubosos o cubiertos con apertura esporádica de claros durante la tarde.

Se esperan probables nieblas en zonas de montaña y las precipitaciones serán débiles y moderadas, generalizadas durante la mañana y menos frecuentes por la tarde, que pueden ser localmente persistentes en zonas de montaña.

La cota de nieve estará en descenso, hasta quedar en torno a 1.000 – 1.100 metros al final del día.

Las temperaturas mínimas estarán en descenso en Ciudad Real y Albacete y con cambios ligeros en el resto, que se esperan al final del día, al tiempo que se producirán heladas débiles en los sistemas Central e Ibérico.

Las temperaturas máximas irán en descenso en Toledo y Ciudad Real, más acusado en el extremo occidental, y con pocos cambios en el resto.

En las capitales de provincia, las temperaturas mínimas rondarán los 2 grados en Cuenca, 5 en Albacete y Guadalajara y 6 en Toledo y Ciudad Real, mientras que las máximas alcanzarán los 9 grados en Cuenca, 11 en Guadalajara, 12 en Ciudad Real y 13 grados en Toledo y Albacete.

Los vientos soplarán moderados del oeste y suroeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en amplias zonas de la mitad sur de Castilla-La Mancha y en las zonas de montaña de la mitad norte.