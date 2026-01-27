Castilla-La Mancha, en alerta por temporal

infoCLM Send an email 27 enero, 2026 - 08:49
MANZANEDA (OURENSE, GALICIA), 27/01/2025.- Dos personas caminan por la nieve este lunes, en la estación de Montaña de Manzaneda (Ourense). Un fallecido por accidente de tráfico este lunes en Amoeiro (Ourense) que la Xunta achaca a la borrasca, lluvias, nevadas, fuertes vientos y fenómenos costeros de gran impacto son algunos de los efectos de Herminia, que sigue afectando a casi toda España y especialmente a Galicia, salvo a Navarra, Melilla y Canarias. Galicia, que se mantiene con aviso rojo, el riesgo más elevado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), es la comunidad autónoma que soporta el impacto más fuerte de la borrasca, mientras que Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Murcia, País Vasco y Comunidad Valenciana están en alerta naranja y Baleares, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Madrid, La Rioja y Ceuta se mantienen en alerta amarilla. EFE/ Brais Lorenzo
Foto: EFE // Brais Lorenzo

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado este martes el aviso amarillo por viento en toda Castilla-La Mancha, si bien en la comarca de Alcaraz y Segura de Albacete se ha elevado a aviso naranja; aviso amarillo por lluvia en varias comarcas de Albacete, Ciudad Real y Toledo y por nieve en Cuenca y Guadalajara.

De hecho, los vientos pueden alcanzar rachas de hasta 90 kilómetros/hora en la comarca de Alcaraz y Segura y pueden ser de hasta 70/80 kilómetros hora en el resto de Castilla-La Mancha.

Además, las precipitaciones pueden dejar hasta 12 litros por metro cuadrado en 12 horas en las comarcas donde se ha activado el aviso amarillo, en concreto en las Sierras del Alcudia y Madrona en Ciudad Real, en la Sierra de San Vicente en Toledo y en la comarca de Alcaraz y Segura en la provincia de Albacete.

En las comarcas de Parameras de Molina y la Serranía de Guadalajara y en la Serranía de Cuenca, donde se ha actgivado el aviso amarillo por nevadas, se pueden registrar acumulados de hasta 5 centímetros en 24 horas en cotas por encima de los 1.100 metros.

En general, este martes en Castilla-La Mancha los cielos estarán nubosos o cubiertos con apertura esporádica de claros durante la tarde.

Se esperan probables nieblas en zonas de montaña y las precipitaciones serán débiles y moderadas, generalizadas durante la mañana y menos frecuentes por la tarde, que pueden ser localmente persistentes en zonas de montaña.

La cota de nieve estará en descenso, hasta quedar en torno a 1.000 – 1.100 metros al final del día.

Las temperaturas mínimas estarán en descenso en Ciudad Real y Albacete y con cambios ligeros en el resto, que se esperan al final del día, al tiempo que se producirán heladas débiles en los sistemas Central e Ibérico.

Las temperaturas máximas irán en descenso en Toledo y Ciudad Real, más acusado en el extremo occidental, y con pocos cambios en el resto.

En las capitales de provincia, las temperaturas mínimas rondarán los 2 grados en Cuenca, 5 en Albacete y Guadalajara y 6 en Toledo y Ciudad Real, mientras que las máximas alcanzarán los 9 grados en Cuenca, 11 en Guadalajara, 12 en Ciudad Real y 13 grados en Toledo y Albacete.

Los vientos soplarán moderados del oeste y suroeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en amplias zonas de la mitad sur de Castilla-La Mancha y en las zonas de montaña de la mitad norte.

infoCLM Send an email 27 enero, 2026 - 08:49
Photo of infoCLM

infoCLM

Periódico Digital de Castilla-La Mancha con todas las noticias de Ciudad Real, Toledo, Cuenca, Guadalajara y Albacete
Botón volver arriba