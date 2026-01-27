AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este miércoles, 28 de enero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles en Castilla-La cielos nuboso o cubierto, con apertura de claros en las horas centrales. Probables nieblas en las zonas de montaña al principio y final del día que, por la mañana, también podrían extenderse, dispersas, al resto del cuadrante nordeste.

Lluvias débiles y chubascos generalizados por la mañana y menos frecuentes e intensos por la tarde. Las precipitaciones podrían ser localmente persistentes en las sierras del oeste de Albacete.

La cota de nieve baja a 600-800 metros durante la madrugada y primeras horas en Guadalajara, norte de Toledo y norte de Cuenca, subiendo a partir de mediodía sobre 1.100-1.300 metros.

Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios, y las máximas irán en descenso en Guadalajara, en descenso ligero en el resto del tercio este y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en los sistemas Central e Ibérico, moderadas en cotas altas.

El viento soplará flojo de componente sur durante la madrugada, girando a oeste, fuerte con rachas muy fuertes, especialmente durante las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 13 grados en Albacete, entre los 7 y los 13 en Ciudad Real, entre 1 y 9 grados en Cuenca, entre 3 y 10 grados en Guadalajara y entre 5 y 13 grados en Toledo.