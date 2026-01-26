Fundación Globalcaja y Hermandad de Donantes de Sangre de Ciudad Real se unen para respaldar colectas en la provincia

La Fundación Globalcaja y la Hermandad Provincial de Donantes de Sangre de Ciudad Real han formalizado una nueva colaboración destinada a respaldar, de manera especial, las colectas que esta entidad solidaria desarrolla en toda la provincia, una labor esencial para garantizar el abastecimiento de sangre y hemoderivados del Centro de Transfusiones de Ciudad Real.

Este acuerdo, firmado por la presidenta de la Hermandad, Matilde Santiyán, y Mayte Carmona, en representación de la Fundación Globalcaja, refuerza el compromiso compartido con una actividad que resulta imprescindible para el sistema sanitario y que se sostiene gracias a la solidaridad de miles de personas donantes, ha informado Globalcaja en nota de prensa.

La Hermandad Provincial de Donantes de Sangre de Ciudad Real mantiene su actividad durante todo el año, tanto a través del Centro de Donación ubicado en el Hospital General, donde se puede donar de 9.00 a 14.30 horas, de lunes a viernes, y también los martes y jueves, de 17.30 a 20.30 horas, y a través de las colectas que se realizan de forma continuada en los municipios de la provincia.

Gracias a esta organización constante y al compromiso altruista de la ciudadanía, la Hermandad consigue alcanzar cerca de 16.000 unidades de sangre cada año, una cifra que resulta fundamental para atender las necesidades transfusionales del área sanitaria de Ciudad Real.

Desde la Hermandad Provincial, su presidenta ha trasladado su agradecimiento a la Fundación Globalcaja por este respaldo, subrayando la importancia de contar con apoyos estables que permitan mantener las colectas provinciales y asegurar la continuidad de un servicio tan necesario para la sociedad.

Por su parte, la Fundación Globalcaja reafirma con esta colaboración su compromiso con el territorio y con aquellas entidades que trabajan de forma directa por el bienestar de las personas, apoyando iniciativas solidarias que salvan vidas y contribuyen al buen funcionamiento del sistema sanitario.