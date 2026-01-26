AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este martes, 27 de enero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha cielos nubosos o cubiertos con apertura esporádica de claros durante la tarde. Probables nieblas en zonas de montaña.

Precipitaciones débiles y moderadas, generalizadas durante la mañana y menos frecuentes por la tarde, que pueden ser localmente persistentes en zonas de montaña. Cota de nieve en descenso hasta quedar en torno a 1.000-1.100 metros al final del día.

Las temperaturas mínimas en descenso en Ciudad Real y Albacete y con cambios ligeros en el resto, que se esperan al final del día. Las máximas también irán en descenso en Toledo y Ciudad Real, más acusado en el extremo occidental, y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en los sistemas Central e Ibérico.

Los vientos soplarán moderados del oeste y suroeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en amplias zonas de la mitad sur de la Comunidad y en las zonas de montaña de la mitad norte.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 13 grados en Albacete, entre los 6 y los 12 en Ciudad Real, entre 2 y 9 grados en Cuenca, entre 5 y 11 grados en Guadalajara y entre 6 y 13 grados en Toledo.