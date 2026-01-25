Juicio en Toledo a un hombre que vendía cocaína en Talavera de la Reina

La Audiencia Provincial de Toledo acogerá el próximo martes, día 27, el juicio contra el acusado, J.L.R.B, acusado de un delito contra la salud pública, tras ser sorprendido traficando con drogas en Talavera de la Reina, por el que el Ministerio Fiscal solicita una pena de cuatro años de prisión.

Según el escrito del fiscal, recogido por Europa Press, el acusado fue detenido por un agente de la Policía Local el 3 de septiembre de 2024, sobre las 19.30 horas, en la Avenida de los Artesanos de Talavera de la Reina, portando tres papelinas de cocaína en roca, arrojando un peso de 11,04 gramos y un porcentaje de pureza del 66,55%, con un valor en el mercado ilícito de la droga de 931,52 euros y que el acusado destinaba a su ilícita distribución.

Junto a la droga se intervino al acusado dos teléfonos móviles procedentes de su ilícita actividad, que le fueron devueltos posteriormente. El acusado en el momento de su detención carecía de trabajo y de ingresos con los que sufragar la compra de cocaína, viéndose obligado a vender la misma para financiar su autoconsumo.

El Fiscal también solicita para el acusado el pago de una multa de 2.794,56 euros.