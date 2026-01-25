Horror en Puertollano: rescatan a 11 perros y ya son más de 110 salvados de maltrato y abandono en la misma finca

La protectora Huellas de Puertollano (Ciudad Real) ha coordinado en la mañana de este domingo la retirada de otros once perros pertenecientes a una persona investigada por el Seprona de la Guardia Civil desde noviembre de 2024 por presunto maltrato y abandono animal.

Según ha informado Huellas en un comunicado, el año pasado se retiraron 82 perros de esta finca, y la cifra de animales rescatados hasta la fecha se eleva a un total de 110.

Las mismas fuentes relatan que los animales recogidos este domingo se encontraban en condiciones «lamentables», sin comida y sin acceso adecuado a agua potable o con agua en mal estado. Uno de los perros presentaba una cadena que había quedado atrapada alrededor de una de sus patas, provocando una lesión importante que requiere atención veterinaria urgente.

Huellas muestra su agradecimiento a Ana y ‘La Huella de Wonder’ por su colaboración y por asumir esta parte de la intervención «en esta situación especialmente compleja, en la que la prioridad es garantizar la atención, recuperación y bienestar de los animales afectados». «Gracias también a Carlos por hacer el viaje hasta Puertollano para rescatar a estos once perros», subraya.

Huellas seguirá informando conforme avance el caso, «siempre con el máximo respeto al proceso en curso hacía este presunto maltratador de perros».