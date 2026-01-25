AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este lunes, 26 de enero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este lunes en Castilla-La Mancha, cielos nubosos o cubiertos. Probables nieblas en zonas de montaña, en la Alcarria, la Campiña de Guadalajara, valle del Guadiana y norte de Toledo.

Precipitaciones débiles a moderadas que se extenderán de oeste a este por la mañana, pudiendo ser localmente persistentes en las zonas montañosas del oeste al final del día, y que serán menos probables e intensas en el sureste. Cota de nieve por encima de 2000 metros.

Temperaturas en ligero ascenso, más acusado en el tercio sur, y en las máximas del nordeste. Heladas débiles en los sistemas Central e Ibérico. Viento moderado del oeste y suroeste, con rachas muy fuertes en Albacete.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 13 grados en Albacete, entre los 9 y los 14 en Ciudad Real, entre 3 y 10 grados en Cuenca, entre 4 y 11 grados en Guadalajara y entre 6 y 14 grados en Toledo.