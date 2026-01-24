Un viaje por ocho siglos: ‘La Primada’ celebra en FITUR el 800 aniversario de la Catedral de Toledo

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprovechado la celebración de la 46 edición de la Feria Internacional de Turismo, FITUR, en Madrid, para ofrecer un aliciente más para visitar la región. Se trata de la exposición que ha organizado el Ejecutivo para celebrar el 800 aniversario de la Catedral Primada de Toledo.

La consejera Portavoz, Esther Padilla, ha sido la responsable de adentrar a los visitantes en esta muestra que busca “descubrir y redescubrir” esta joya arquitectónica, que se podrá conocer mejor gracias a la exposición ‘La Primada’, pero que, para hacerse una idea de lo que va a suponer, se ha proyectado un video en FITUR.

La responsable autonómica ha recordado como esta muestra ha sido un empeño del presidente García-Page quien tuvo claro desde el primer momento que había que celebrar los 800 años de la construcción de la catedral, con una “exposición con mucho rigor, con mucho respeto a nuestra historia, nuestro patrimonio y nuestra cultura”.

En palabras de Padilla, “el que venga va a poder hacer un viaje por ocho siglos de historia, de arte, a través de más de 350 obras de arte, piezas de los principales y de muy importantes artistas reconocidos a nivel internacional”. Además, ha recordado que llegarán piezas desde muchísimos ámbitos, “algunas que se van a exponer por primera vez, son de la propia catedral, y otras van a venir de otros museos o de otros templos a enriquecer esta exposición”.

La portavoz del Ejecutivo además ha adelantado en FITUR que el próximo lunes ya se podrá visitar la página web Primada 2026, desde donde se podrán adquirir las entradas: “se podrá reservar el billete a ese viaje por los 800 años de la Catedral de Toledo y al final de nuestra historia y parte de nuestra de nuestra identidad”. Padilla ha invitado a todos a que adquieran esos billetes “para que vengan a Toledo, vengan a visitar ‘Primada’, vengan a visitar Castilla-La Mancha porque estamos deseando recibirles por los brazos abiertos”.

El Gobierno del presidente Garcia-Page, hay insistido, continúa a través de esta exposición su apuesta por la colaboración, por el trabajo conjunto, para trasladar a la ciudadanía a los visitantes la mejor versión de lo que somos.

Padilla ha agradecido a la catedral Primada y a sus responsables el trabajo y la colaboración para que esta muestra sea una realidad. Precisamente, el dean de la catedral, Juan Pedro Sánchez, en su exposición, ha destacado el espacio privilegiado que supone el estand regional “para compartir proyectos que hablan de identidad, de patrimonio y de futuro. Y el VIII Centenario de la Catedral de Toledo es, ante todo, una llamada a mirar con respeto, alegría, responsabilidad y esperanza una historia que sigue viva”. Y ha continuado, “en el año 1226 se inició la construcción de nuestra catedral. Ocho siglos después, no celebramos únicamente una fecha, sino la continuidad de una misión. La Catedral de Toledo no es un monumento detenido en el tiempo: es un espacio vivo, abierto, acogedor, que ha acompañado durante siglos la vida espiritual, cultural y social de nuestra tierra”.

El próximo lunes, ‘Raíz Culinaria’

Por otro lado, y en esa labor de impulsar el turismo en la región, Esther Padilla ha anunciado que “el próximo lunes, cuando se esté desmontando FITUR, estaremos ya presentes en Madrid Fusión con ‘Raíz Culinaria’, con nuestros chef brillando entre los fogones y llevando también la gastronomía al máximo nivel. La gastronomía de Castilla-La Mancha, que es parte de ese ingrediente que hace a nuestra región un plato exquisito para para esos millones de personas que nos visitan cada año y que queremos seguir atrayendo. Nuestra propuesta es muy completa, es muy variada y estamos seguros de que, vamos a seguir siendo atractivos no solo para la población del resto de comunidades autónomas, para la propia región, pero también a nivel internacional, que esos visitantes siguen creciendo año tras año”.