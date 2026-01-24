Toca en Talavera de la Reina el primer premio de la Lotería Nacional: 600.000 euros al número

Parte del primer premio del sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado y que ha recaído en el número 20.015, dotado con 600.000 euros ha sido consignado en Talavera de la Reina (Toledo).

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado ha informado en un comunicado de prensa de que este número se ha consignado en la administración número 5 de la localidad toledana, en la Avenida de Pío XII.

Asimismo, el número ha sido consignado en dos administraciones de Móstoles y otra de Madrid capital; en Motril (Granada); en Bermeo (Vizcaya); y en Benidorm (Alicante).

Este primer premio está dotado con 600.000 euros al número 20.1015, mientras que el segundo premio, dotado con 120.000 euros, ha recaído en el 60.134 y los reintegros han sido para los números 5, 6 y 2.