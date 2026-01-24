La tradición que hace temblar a una localidad de Ciudad Real y que ahora es Bien de Interés Cultural

Villarta de San Juan ha vuelto a vibrar este año con la celebración de Las Paces en una edición histórica, marcada por el estreno oficial de la fiesta como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de bien inmaterial, tras su declaración por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha para su protección y puesta en valor.

La jornada grande de la festividad ha estado protagonizada, una vez más, por la procesión de la Virgen de la Paz, acompañada de un incesante lanzamiento de cohetes que ha envuelto a la localidad en un estruendo continuo durante más de cinco horas, según ha informado el Ayuntamiento por nota de prensa.

Un ritual que forma parte de la identidad de Villarta de San Juan y que cada año congrega a vecinos y visitantes atraídos por una de las celebraciones más singulares del calendario festivo castellanomanchego.

Tras la función religiosa, la imagen de la Virgen de la Paz ha salido de su templo en torno a la una de la tarde, iniciando su recorrido procesional por las calles del municipio escoltada por los fieles y por las peñas coheteras, que no han cesado en el lanzamiento de pólvora como muestra de fervor y devoción.

Momentos antes de la salida de la Virgen de su templo, la alcaldesa de la localidad, Irene Ruiz, ha subrayado la importancia simbólica y cultural de unas Paces que este año se han celebrado por primera vez bajo la figura de Bien de Interés Cultural, un reconocimiento que se suma a la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional y que refuerza la proyección exterior de la celebración.

En este sentido, ha puesto en valor el esfuerzo colectivo de generaciones de villarteros por mantener viva una tradición centenaria que forma parte de la identidad del municipio y que ahora cuenta con una mayor protección institucional.

Las peñas coheteras han vuelto a desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de la procesión, sosteniendo con su implicación el carácter singular de la celebración. Organizadas y transmitidas de generación en generación, constituyen uno de los pilares sobre los que se asienta Las Paces, haciendo posible que el lanzamiento continuado de pólvora siga siendo el elemento más reconocible y distintivo de una fiesta profundamente arraigada en la vida social y cultural del municipio.

Uno de los momentos más esperados de la jornada ha vuelto a llegar a media tarde, con la tradicional Operación 2.000, cuando desde el mirador de la iglesia de San Juan se han lanzado de forma casi simultánea 2.000 docenas de cohetes, haciendo temblar cada rincón del municipio y provocando una de las imágenes más impactantes de la fiesta.

La procesión ha culminado con el regreso de la imagen a su templo, poniendo fin a un día que este año ha tenido un significado especial al celebrarse bajo el amparo del reconocimiento como Bien de Interés Cultural, un paso que refuerza la protección institucional de una tradición centenaria profundamente arraigada en Villarta de San Juan y en el conjunto de Castilla-La Mancha.

Como marca la tradición, tras la procesión se ha celebrado la subasta para determinar quién portará a hombros a la Virgen en la edición del próximo año, cerrando así una jornada en la que fe, pólvora y patrimonio cultural han vuelto a darse la mano.