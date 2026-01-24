Hasta 10 centímetros de nieve y mínimas bajo cero: así llega el sábado a Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha espera un sábado de cielos nubosos y con posibilidad de nevadas que pueden acumular hasta 10 centímetros, aunque remiten los avisos amarillos y la cota de nieve irá subiendo, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Entre los fenómenos más significativos la Aemet destaca nevadas que pueden acumular 10 centímetros a 1.000 metros en los sistemas Central e Ibérico, y entre 2 y 4 centímetros en las sierras de Albacete, mitad norte de Cuenca y en la Alcarria y la Campiña de Guadalajara.

El aviso amarillo persiste en Cuenca hasta mediodía, con posibilidad de nevadas, y en el resto se esperan cielos nubosos y cubiertos, con claros esporádicos que se abrirán en la mitad sur durante la tarde.

Asimismo, se esperan precipitaciones débiles que serán más probables e intensas de madrugada y dispersas el resto del día, remitiendo al final de la tarde, mientras la cota de nieve se sitúa en torno a 500 – 600 metros de madrugada en el sistema Central y a 700 – 800 metros en el sistema Ibérico, Alcarria y Campiña de Guadalajara, mitad norte de Cuenca y sierras de Albacete.

Las temperaturas en descenso, más acusado en las máximas, que llegarán a 8º en Toledo; 7º en Ciudad Real y Guadalajara; 6º en Albacete; y no pasarán de 3º en Cuenca, mientras las mínimas oscilan entre 0º de Cuenca y 5º de Ciudad Real.

Heladas débiles en Guadalajara y norte de Cuenca, y vientos flojos y moderados de oeste y suroeste con intervalos más intensos en zonas elevadas de las sierras de Albacete y del Sistema Ibérico.