Castilla-La Mancha impulsa 458 actuaciones que transformarán el urbanismo de la región

El Gobierno regional ha aprobado 458 actuaciones que suman inversiones superiores a 1.400 millones de euros a través de las comisiones de Urbanismo que se han celebrado el pasado 2025.

La directora general de Planificación Territorial y Urbanismo, Silvia López, ha hecho balance de la actividad que han desarrollado las comisiones de Ordenación Territorial y Urbanismo del pasado año.

Entre estas actuaciones, la responsable de Urbanismo ha destacado “las modificaciones de planeamiento urbanístico para facilitar nuevos desarrollos residenciales e industriales; la puesta en marcha de grandes plataformas logísticas que consolidan a Castilla- La Mancha como nodo logístico peninsular; el impulso a la vivienda protegida en nuevos desarrollos urbanos y la aprobación de numerosos proyectos de energías renovables tanto de plantas solares fotovoltaicas como de parques eólicos y otras instalaciones, en línea con la transición ecológica”.

Dos actuaciones estratégicas para la competitividad regional en la primera CROTU del año

Asimismo, Silvia López ha avanzado que la primera de estas comisiones que se ha celebrado este año ha aprobado, entre otros asuntos, una nueva marquesina logística que optimizará la producción de cableado para vehículos eléctricos en Cuenca y la calificación urbanística a la modificación de la línea de alta tensión de 132 kV destinada a la planta solar ‘FV Barcience’ en Toledo.

En cuanto a la marquesina logística, López ha detallado que “la implantación de esta nueva infraestructura logística en el entorno del polígono industrial ‘Los Palancares’ está destinada a fortalecer la seguridad y la calidad y optimizar la operatividad de la planta de fabricación de sistemas de cableado de alto voltaje para automoción”.

Se trata, ha explicado de “la instalación de una marquesina de protección del andén exterior de carga y descarga de camiones en la planta; una intervención funcionalmente necesaria para la operativa logística diaria de una actividad industrial ya implantada que mejora en la eficiencia logística y operativa”.

Por lo que respeta a la modificación de la línea de alta tensión de 132 kV destinada a la planta solar «FV Barcience», Silvia López ha explicado que “esta infraestructura resulta esencial para garantizar que la energía limpia generada en la región se integre de manera eficiente en la red de distribución eléctrica”. La actuación cuenta con un presupuesto de ejecución material de casi 1,2 millones de euros.

Digitalización: la ‘Alfombra Roja’ para la inversión

Además, Silvia López, ha destacado que “el Gobierno de Castilla-La Mancha consolida su liderazgo en la digitalización administrativa tras la implementación del sistema electrónico de Urbanismo” y ha detallado que “desde su puesta en funcionamiento en el último trimestre de 2025, la plataforma ha alcanzado la cifra de 84 actuaciones registradas, marcando un hito en la eficiencia y modernización de la gestión del urbanismo en la región”.

La responsable de Urbanismo del Gobierno regional, ha destacado que “esta herramienta digital ha permitido sustituir los trámites basados en papel por un sistema disponible los 365 días del año, constituyéndose en un ecosistema avanzado que ofrece la reducción drástica de cargas administrativas; la transparencia total; y la simplificación administrativa, ya que el sistema centraliza el intercambio de información entre entidades locales y el Gobierno regional, eliminando duplicidades y cuellos de botella”.