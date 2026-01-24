AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este domingo, 25 de enero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado en Castilla-La Mancha, cielos nubosos y cubiertos abriéndose claros esporádicos por la tarde.

Probables nieblas dispersas matinales y vespertinas en zonas de montaña que, por la mañana, también podrían producirse en otras zonas bajas de Guadalajara y el norte de Cuenca.

Precipitaciones débiles y dispersas que serán más frecuentes e intensas en las zonas de montaña y, de madrugada, en Ciudad Real y en las sierras de Albacete.

Cota de nieve en ascenso de 1000 a 1400 – 1500 metros en los sistemas Central e Ibérico y en las sierras de Albacete.

Temperaturas en aumento, más acusado en las máximas para las que el aumento podría ser notable en Toledo y Ciudad Real y en las Manchas de Albacete y Cuenca.

Heladas débiles en los sistemas Central e Ibérico y en las sierras de Albacete.

Vientos moderados de componente oeste con intervalos fuertes durante la tarde y rachas muy fuertes en zonas de montaña de la mitad oriental y en el sureste de Albacete.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 9 grados en Albacete, entre los 3 y los 13 en Ciudad Real, entre 2 y 9 grados en Cuenca, entre 2 y 11 grados en Guadalajara y entre 3 y 13 grados en Toledo.