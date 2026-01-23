Toledo se sitúa a la vanguardia en artritis psoriásica: la Unidad de Reumatología logra este importante certificado

La Unidad de Artritis Psoriásica del servicio de Reumatología del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, ha recibido el certificado “Quantum” en grado de avanzado de la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA), que reconoce la calidad de la atención prestada a las personas con psoriasis y artritis psoriásica.



La directora gerente del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, Sagrario de la Azuela, ha presidido el acto de entrega de esta acreditación junto a la jefa de servicio de Reumatología, la doctora Azucena Hernández, el gerente de Relaciones Institucionales de Inmunología de ABBVIE, Jesús Martín Muñoz, la representante de la SECA Inmaculada Mediavilla y el presidente de ConArtritis, Antonio Torralba.



Durante el acto de entrega de la acreditación, la directora gerente ha felicitado al servicio de Reumatología del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo por este reconocimiento y por el trabajo desarrollado a lo largo de estos años en beneficio de los pacientes. “Todo este proceso no sería posible sin la motivación de nuestros profesionales que dedican su trabajo a mejorar la calidad de vida de sus pacientes”, ha señalado.



Para Sagrario Azuela, “es muy importante acreditarse y tener reconocimientos en cuestión de calidad, porque al final lo que perseguimos siempre es no solo prestar una atención sanitaria coherente, lógica y dirigida a los pacientes y que cubra sus necesidades, sino que además es muy importante hacerlo con calidad y sabemos que detrás de todo esto hay mucho trabajo, esfuerzo y muchas horas de dedicación”.



Por su parte, la jefa de servicio de Reumatología ha indicado que esta certificación avala el cumplimiento de una serie de estándares referidos a la eficiencia organizativa, a la eficacia diagnóstico-terapéutica, la calidad asistencial en el manejo de estas patologías, el abordaje coordinado desde Dermatología y Reumatología, debido a la interrelación entre la psoriasis y las afecciones reumatológicas.



Los reumatólogos Carmen Medina y Daniel Pielfort y la dermatóloga Elena Martínez han explicado que la psoriasis es una enfermedad inflamatoria sistémica inmunomediada de curso crónico cuya manifestación más frecuente es la cutánea. Sin embargo, hasta un 25-30 por ciento de los pacientes con psoriasis van a desarrollar afectación articular, tratándose ésta de una artritis de curso progresivo y potencialmente grave. Debido a la interrelación entre ambas, las sociedades científicas aconsejan su manejo conjunto.



En este sentido, es fundamental el abordaje multidisciplinar conjunto de la enfermedad desde las especialidades de Dermatología y Reumatología, ya que favorece el diagnóstico y tratamiento en fases temprano, tanto de la afectación cutánea como la articular, minimizando la progresión de la enfermedad, el consiguiente daño estructural y la aparición de complicaciones de las mismas.



La Unidad de Artritis Psoriásica inició su andadura en 2015, cuando las doctoras Cristina Schoendorff, de Dermatología, y Azucena Hernández, de Reumatología, pusieron en marcha la primera consulta conjunta. Esta colaboración hizo tomar conciencia de la importancia de indagar en la presencia de síntomas musculoesqueléticos en pacientes con psoriasis, a la vez que permitió la toma de decisiones consensuadas en el mismo acto clínico acerca del manejo de pacientes con patologías reumáticas y lesiones cutáneas.



Esta consulta multidisciplinar supuso el primer contacto de pacientes con Artritis Psoriásica diagnosticados previamente de psoriasis con el servicio de Reumatología, permitiendo el diagnóstico y tratamiento, en caso necesario, más precoces, lo cual mejora el pronóstico de la enfermedad.



Ya en noviembre de 2021 se crea la Unidad de Artritis Psoriásica, liderada por los reumatólogos Carmen Medina Quiñones y Daniel Pielfort Garrido junto a la dermatóloga Elena Martínez. Actualmente esta consulta da cobertura a más de 250 pacientes con esta patología.



Norma “Quantum”



El objetivo de este proyecto es mejorar la atención y calidad de vida de los pacientes con artritis psoriásica en toda España, a través de una autoevaluación inicial, planes de mejora individualizados y una posterior auditoría.



Los estándares han sido diseñados por un grupo de expertos en artritis psoriásica con el objetivo de medir la calidad con la que son atendidas las personas con esta patología en el territorio nacional. Se trata de un programa desarrollado por la SECA, que cuenta con el patrocinio de AbbVie y con el aval metodológico de la Sociedad Española de Reumatología (SER).



La norma ‘Quantum’ pretende impulsar la mejora de la calidad en todo el proceso asistencial a estos pacientes, favoreciendo, entre otros aspectos, el diagnóstico precoz, la coordinación asistencial y su seguimiento integral.