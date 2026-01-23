AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este sábado, 24 de enero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado en Castilla-La Mancha, cielos nubosos y cubiertos abriéndose claros esporádicos en la mitad sur durante la tarde. Probables nieblas dispersas matinales y vespertinas, más frecuentes y persistentes en zonas de montaña.

Se esperan precipitaciones débiles que serán más frecuentes, probables e intensas de madrugada y en las zonas de montaña de la mitad oriental y dispersas el resto del día, remitiendo al final de la tarde.

La cota de nieve se situará en torno a 500-600 metros de madrugada en el sistema Central y a 700-800 metros en el sistema Ibérico, Alcarria y Campiña de Guadalajara, mitad norte de Cuenca y sierras de Albacete. Las temperaturas irán en descenso, siendo más acusado en las máximas.

Habrá heladas débiles en Guadalajara, norte de Cuenca y zonas de montaña del resto de la Comunidad que podrían ser localmente moderadas en zonas altas de los sistemas Central e Ibérico. Vientos flojos y moderados de oeste y suroeste con intervalos más intensos en zonas elevadas de las sierras de Albacete y del sistema Ibérico.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 6 grados en Albacete, entre los 5 y los 7 en Ciudad Real, entre 0 y 3 grados en Cuenca, entre 1 y 7 grados en Guadalajara y entre 4 y 8 grados en Toledo.