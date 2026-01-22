Obligación para rehabilitar el Fuerte de San Francisco en Guadalajara: los detalles

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha instado a la Junta de Comunidades a que cumpla la ejecución de la sentencia en relación al Fuerte de San Francisco en Gudalajara, estableciéndose una serie de plazos para que se asuma este cometido.

Tal y como dicta el auto, al que ha tenido acceso a Europa Press, el Alto tribunal señala que «deberá procederse a la inmediata y completa ejecución de la sentencia, debiendo iniciar y cumplir las siguientes actuaciones en los plazos máximos que se indican».

Este auto da al Gobierno regional un mes para iniciar la licitación de la ejecución de las obras de los proyectos de rehabilitación de las naves de cerrajería (escuelas municipales) y de la ‘Nave de Forja’ (biblioteca municipal) y un mes para iniciar los expedientes de desalojo de los ocupantes de los inmuebles sitos en Plaza Bejanque 9.

Del mismo modo, establece un mes para iniciar la licitación de la ejecución de las demoliciones de inmuebles incompatibles con el planteamiento, cuatro meses para la redacción de los proyectos de rehabilitación del resto de inmuebles y seis meses para realizar las actuaciones necesarias para subsanar deficiencias.

Ha sido el grupo municipal Aike el que ha trasladado esta decisión judicial por medio de una rueda de prensa este jueves, que han ofrecido la edil de este grupo Susana Martínez y su portavoz Jorge Riendas.

El Grupo Municipal Aike de Guadalajara presentó en marzo de 2024 una instancia ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo para solicitar el cumplimiento de la sentencia firme que obliga a la Administración regional a rehabilitar la totalidad de los edificios que conforman el complejo del Fuerte de San Francisco y dotarlos del uso dotacional y cultural que quiera la ciudad.

«UNA GRAN NOTICIA»

En este punto, desde Aike han celebrado el auto del TSJCM y ha exigido a la Junta cumplir «de una vez» con el Fuerte. La formación municipalista considera «una gran noticia para la ciudad» que el tribunal obligue a ejecutar la sentencia y fija plazos claros para la rehabilitación.

Susana Martínez ha subrayado que el auto del tribunal es «muy claro, muy concreto y muy contundente» y supone «una buenísima noticia para la ciudad, porque este tema lleva atascado más de 20 años».

Martínez ha recordado que la formación se personó en el proceso como acción pública en marzo de 2024 precisamente para forzar el cumplimiento de una sentencia que, según el propio tribunal, «no ha sido ejecutada».

Por su parte, el portavoz de Aike ha sido especialmente crítico con la actitud del Gobierno regional y ha afirmado que «la Junta ha intentado no hacer nada durante años y el tribunal lo deja ahora negro sobre blanco». En su opinión, el auto desmonta «los titulares y los anuncios vacíos» y obliga a pasar «de las promesas a los hechos, con plazos y responsables concretos».

Riendas ha incidido en que el tribunal exige incluso que la Junta identifique en un plazo de diez días al responsable directo de ejecutar las actuaciones, algo que, a su juicio, «marca un antes y un después porque ya se empieza a hablar de responsabilidades». Además, ha advertido de que el auto contempla sanciones y multas coercitivas en caso de incumplimiento.

Desde Aike han pedido expresamente a la Junta que no recurra la resolución, ya que hacerlo supondría, según Riendas, «reconocer que no se quiere hacer nada en el Fuerte de San Francisco». «Si recurren, estarán diciendo claramente a la ciudad de Guadalajara que quieren seguir dilatando este proyecto otros cuantos años más», ha añadido.

Ambos han coincidido en que el interés por el Fuerte «no es una cuestión de siglas ni de rifirrafes entre PSOE y PP», sino una deuda histórica con la ciudad. «El Fuerte es clave para Guadalajara y tiene que empezar a ser un espacio vivo, con biblioteca, escuelas municipales y usos públicos que disfruten los vecinos y vecinas», ha concluido Susana Martínez.

AIKE ha asegurado que seguirá vigilante para que el auto se cumpla «paso a paso y en los plazos fijados».