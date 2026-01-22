El pueblo de Ciudad Real que conquista Fitur con su gastronomía: donde el tiempo se detiene y el sabor enamora

El Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) reivindicará su gastronomía y los restaurantes de la localidad así como su cultura durante la Feria Internacional de Turismo, Fitur, de Madrid, el domingo 25 de enero, en el stand de Castilla-La Mancha.

«Este año, con el lema ‘Villarrubia de los Ojos, donde el tiempo se detiene’, queremos difundir sobre todo nuestra gastronomía y restaurantes, que son un atractivo turístico demandado».

Establecimientos con tapas novedosas como El Mirador de la Mancha, donde sus cocineros Jesús Ivan Anaya y Javier Donaire ganaron el premio a la mejor tapa a nivel nacional en el Campeonato de Tapas y Pinchos de Hostelería de España de Madrid Fusión 2025, explica la alcaldesa de Villarrubia de los Ojos, Encarnación Medina.

Ambos cocineros forman parte de ‘Raíz Culinaria’, sello gastronómico de calidad de Castilla-La Mancha, y de ‘Venari’, Centro Internacional de Gastronomía Cinegética de Almagro, dependiente de la Diputación, y dedicado a la formación, investigación y promoción de la carne de caza, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Para Medina, «es una realidad que, cada vez más turistas nos visitan para saborear nuestra gastronomía, llevarse nuestros productos, conocer nuestras tradiciones y espacios naturales donde el tiempo se detiene», subrayando que «nuestros restaurantes no sólo ofrecen cocina tradicional, auténtica y de origen, sino también platos más novedosos y cocina de autor, apoyando a productores locales y difundiendo nuestro patrimonio culinario».

Por su parte Sonia Ruiz, concejala de Turismo, subraya que este año buscan «destacar la gastronomía, figuras medioambientales en nuestros espacios naturales, rincones de nuestro pueblo y productos autóctonos de calidad como el aceite de oliva virgen extra, el vino, el cabrito y cordero y otros platos típicos».

En el vídeo promocional se incide en que «que existe un lugar donde el tiempo se detiene, cada plato enamora y cada lugar te atrapa, donde la historia se saborea, la naturaleza se siente y cada paso se convierte en recuerdo, porque el visitante se deje maravillar por nuestros sabores, en suma por nuestra gastronomía, naturaleza, tradición y cultura», comenta Sonia Ruiz, en suma «nuestra gastronomía complementa el atractivo turístico».

Villarrubia de los Ojos se encuentra en un entorno natural que forma parte del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, que también es sitio Ramsar y ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves, dentro de la red Natura 2000), estando todo el término municipal dentro de la Reserva de la Biosfera de La Mancha Húmeda.

Prácticamente toda la Sierra villarrubiera figura dentro del LIC (Lugar de Interés Comunitario, dentro de red Natura 2000); Montes de Toledo, zona de protección del plan de recuperación del lince ibérico y del águila imperial.

En el vídeo se muestran otros recursos turísticos como el Museo Etnográfico Municipal San Isidro, el Santuario de Nuestra Señora de la Sierra, la Iglesia Parroquial, rincones de nuestro casco urbano y paisajes naturales como el Parque Nacional de las Tablas.

Villarrubia de los Ojos destaca otros productos como el aceite de oliva virgen extra, el vino, queso, la caza, las hortalizas y sus peculiares dulces y otros monacales del convento de las Clarisas, pastelerías y panaderías, entre otros.