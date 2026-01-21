Luto en los Agentes de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha: muere un pionero del fuego en la región

Compañeros del cuerpo de Agentes Medio Ambientales de Castilla-La Mancha han expresado su pesar por el fallecimiento de Pedro Muñoz Triguero, histórico responsable del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales (SEIF) y una de las figuras más influyentes en la evolución desde su creación del dispositivo regional contra incendios.

Ciudadrealeño y con una dilatada trayectoria en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Muñoz Triguero ocupó durante años puestos de máxima responsabilidad, entre ellos el de jefe del Servicio de Protección del Medio Natural y ha dejado «una profunda huella técnica y humana» en varias generaciones de profesionales forestales, han señalado este miércoles a EFE fuentes de los agentes medioambientales.

Su aportación fue decisiva desde los primeros años setenta, cuando, como ingeniero jefe provincial en Ciudad Real, impulsó el uso de maquinaria pesada de cadenas —bulldozers— en la extinción de incendios forestales, una técnica entonces pionera.

Además, uno de los hitos más recordados llegó cuando Pedro Muñoz fue nombrado jefe de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha, con sede en Toledo. Entonces impulsó la incorporación de depósitos de agua y mangueras de extinción en los bulldozers.

Aunque estas máquinas nunca llegaron a homologarse oficialmente y fueron retiradas por protocolo a comienzos de los años 2000, su eficacia quedó demostrada, hasta el punto de que modelos similares continúan utilizándose en Estados Unidos con buenos resultados.

Los compañeros de Pedro Muñoz Triguero han destacado su visión, su compromiso con el servicio público y su papel fundamental en la modernización de la lucha contra los incendios forestales en Castilla-La Mancha