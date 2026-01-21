AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este jueves, 22 de enero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves en Castilla-La Mancha, cielos nubosos, con nubes bajas matinales, tendiendo a cubierto por la tarde. Habrá brumas y probables nieblas dispersas matinales y vespertinas en zonas altas.

Las precipitaciones serán débiles y dispersas matinales en Albacete y sistemas montañosos que remiten durante la mañana. Por la tarde, las precipitaciones irán de débiles a moderadas que avanzarán desde el oeste sin llegar a alcanzar el este de Albacete.

La cota de nieve se situará en torno a 900-1000 metros por la mañana, ascendiendo por encima de 1600 metros en el sur y 1200-1300 en el nordeste.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso ligero o moderado; las máximas en ascenso ligero en el nordeste, con pocos cambios en el resto. Soplará viento flojo de oeste tendiendo a suroeste al final, con probables rachas muy fuertes en zonas altas de Albacete y Parameras.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 10 grados en Albacete, entre los 4 y los 10 en Ciudad Real, entre 1 y 8 grados en Cuenca, entre 3 y 10 grados en Guadalajara y entre 4 y 12 grados en Toledo.