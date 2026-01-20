Page impulsa un avance histórico en la salud infantil: la prueba del talón ya detecta 34 enfermedades en Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha aumenta hasta 34 las metabolopatías a detectar a través de la conocida como “prueba del talón” en los recién nacidos.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica hoy la resolución de la Consejería de Sanidad que recoge las 4 nuevas metabolopatías a detectar.

Estas son la Aciduria malónica / Deficiencia de malonil-CoA descarboxilasa (MAL); la Aciduria 3-metilglutacónica tipo I / Deficiencia de 3-metilglutaconil-CoA hidratasa (3MGA); la Aciduria 2-metil-3-hidroxibutírica / Deficiencia de 2-metil-3-hidroxibutiril-CoA deshidrogenasa (2M3HBA) y la Adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X (X-ALD).

La «prueba del talón» es un programa de cribado neonatal que detecta precozmente enfermedades congénitas (metabólicas y endocrinas) en recién nacidos, mediante una muestra de sangre del talón tomada entre las 48 y 72 horas de vida, permitiendo iniciar tratamientos tempranos cruciales para prevenir daños graves.

Así, las detecciones realizadas permiten iniciar un tratamiento precoz que evita discapacidades intelectuales, retrasos en el desarrollo y otros problemas de salud graves en los niños, asegurando un mejor pronóstico y calidad de vida para los bebés y sus familias.

Hay que recordar que la Comunidad de Castilla-La Mancha ha ampliado progresivamente el número de enfermedades detectadas, pasando de 10 en 2015, a las 34 actuales y el objetivo del Gobierno Regional es acabar la legislatura con la detección de 40 metabolopatías.

Para ello ha dotado al Instituto de Ciencias de la Salud de Talavera de la Reina, de la tecnología pertinente, en este caso un nuevo procesador para realizar el scrinning genético, que se ha adquirido por un importe de 254.533 euros.

Así, los avances en las técnicas analíticas en el campo de la espectrometría de masas en tándem permiten incrementar el número de enfermedades congénitas a detectar en el cribado neonatal, dentro de la cartera de servicios complementaria de Castilla-La Mancha.

Esta es una muestra más de la importancia que la detección de la enfermedad y la prevención de la salud tiene para el Ejecutivo de Castilla-La Mancha.