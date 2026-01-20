Operación ‘Telealco’: cae un grupo itinerante por robos en este pueblo de Ciudad Real

La Guardia Civil ha detenido a dos personas e investigado a otra más dentro de la operación ‘Telealco’, con la que se ha procedido al esclarecimiento, identificación, detención e investigación de los supuestos autores de varios delitos contra el patrimonio en particular de robos con fuerza en establecimientos públicos, domicilios y en interior de vehículos producidos en la localidad de Tomelloso

Mediante la interposición de varias denuncias de perjudicados, se tuvo conocimiento que, entre los pasados meses de marzo y julio de 2025, se produjeron una serie de robos con fuerza, los cuales presentaban diferentes patrones de actuación o modus operandi, ya que se producían tanto en establecimientos públicos, como en domicilios o en interior de vehículos, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

El Grupo de Investigación de la Compañía de la Guardia Civil de Alcázar de San Juan ha sido el encargado de practicar una ardua investigación en la que se realizaron inspecciones oculares, visionado de grabaciones y en la que, sobre todo gracias a la gran colaboración ciudadana, se lograba reunir una batería de indicios que indicaban la existencia de un grupo de personas, todos ellos con un gran historial delictivo, las cuales no residían con habitualidad en la localidad donde cometían los hechos delictivos.

En una primera fase de explotación, se ha procedido a la detención de la misma persona en dos ocasiones distintas, esclareciendo así varios robos con fuerza en establecimientos públicos, domicilios e interior de vehículos, logrando la recuperación de todos los efectos sustraídos en los delitos investigados, tales como dinero en metálico, tabaco y un teléfono móvil.

En todos estos delitos se utilizaban objetos contundentes para así forzar las puertas de los establecimientos de hostelería, domicilio y vehículos, logrando así acceder al interior y sustraer efectos de valor.

Durante el transcurso de la investigación se tenía conocimiento de que los otros dos autores residían en la localidad de Alcobendas (Madrid), se desplazaban en fechas estivales hasta la localidad de Tomelloso para delinquir y posteriormente se marchaban a la localidad donde residían habitualmente, para así dificultar la investigación y eludir la acción policial y de la Justicia.

En la segunda fase se ha procedido a la detención de una persona como autor de un robo con fuerza en establecimiento público y la investigación de otra persona instruyéndose las correspondientes diligencias. De la citada operación ha resultado la detención de dos personas y la investigación de otra como presuntos autores de los delitos investigados, consiguiendo así el esclarecimiento de cuatro delitos contra el patrimonio. El valor de los efectos sustraídos y daños ocasionados en los diferentes delitos investigados asciende a la cifra de 7.800 euros aproximadamente.

Tanto las diligencias como los detenidos han sido entregadas en los Tribunales de Instancia de Tomelloso.