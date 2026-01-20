La última hora sobre la joven de Talavera herida en el accidente ferroviario de Adamuz

Agente de Criminalística de la Guardia Civil en la zona del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) - GUARDIA CIVIL

 La joven de Talavera de la Reina (Toledo) que ha resultado herida grave en el accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba) permanece «estable» en el hospital Reina Sofía de Córdoba.

El alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, se ha puesto en contacto con la madre de esta joven para interesarse por su estado de salud y le ha trasladado «el apoyo de toda la ciudad», ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La joven, médico residente en Huelva, se encuentra grave, pero «estable» en el hospital Reina Sofía de Córdoba, ha asegurado el regidor municipal, quien que se ha puesto a disposición de la familia para cualquier ayuda que necesite «en estos duros momentos».

Gregorio ha confiado en que vaya evolucionando «favorablemente» con el paso de los días y ha mostrado su deseo de que se mejore «lo antes posible».

