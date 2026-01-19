AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este martes, 20 de enero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso o despejado, excepto en el extremo oriental, donde se esperan cielos nubosos o cubiertos, sin descartar alguna precipitación débil, de nieve por encima de 1.000 metros en el norte y unos 1.300 metros en el sur.

Brumas y probabilidad de niebla engelante por la mañana en las sierras del norte y en el extremo suroccidental. Las temperaturas mínimas irán en ascenso en Cuenca y Albacete y con cambios ligeros en el resto y máximas con cambios ligeros excepto un ascenso en Guadalajara y norte de Cuenca.

Habrá heladas débiles casi generalizadas, excepto en el valle del Tajo, sur de Cuenca y la mitad este de Albacete. El viento soplará flojo del noroeste, que será moderado en el cuadrante sureste.

Las temperaturas oscilarán entre los 1 y los 10 grados en Albacete, entre los -2 y los 9 en Ciudad Real, entre -1 y 9 grados en Cuenca, entre -1 y 10 grados en Guadalajara y entre 0 y 11 grados en Toledo.