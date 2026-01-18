Núñez afirma que la propuesta de financiación del PP se basa en la igualdad y solidaridad

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado que la propuesta del modelo de financiación autonómica que han firmado este domingo en Zaragoza los barones del PP se basa en «la igualdad y la solidaridad» y rechaza la ordinalidad del modelo del Gobierno, que perjudicaría a la región

El líder regional popular ha firmado, junto a los presidentes autonómicos del PP, una declaración que rechaza un modelo de financiación propuesto por el Gobierno de España, además de sellar “un compromiso claro” a favor de la negociación multilateral en la que todas las comunidades autónomas.

Núñez ha puesto de relevancia que el documento firmado recoge compromisos como la lucha contra la despoblación, el envejecimiento o «el rechazo a la ordinalidad que perjudicaría a Castilla-La Mancha», tal y como ha recogido el PP en una nota de prensa.

Además, el líder del PP en la región ha mostrado su compromiso con la senda de la bajada fiscal, aseverando que “claro que se pueden seguir bajando impuestos para mejorar la dinamización y la competitividad de la economía”, algo que, en sus palabras, “no tiene que ir en detrimento de la financiación”.

En ese sentido, Núñez, junto a los presidentes del PP en las autonomías de toda España, han mostrado su compromiso a que no haya una armonización fiscal, una medida que se ha pedido por parte de los socialistas desde Castilla-La Mancha.

«Mejoraremos la financiación y lo haremos entre todos”, ha garantizado Núñez.