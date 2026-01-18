Las llamadas al 112 se disparan en Nochebuena y Nochevieja de 2025 en Castilla-La Mancha con respecto al año anterior; los datos

El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 1-1-2 de Castilla-La Mancha, organismo dependiente de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, registró un considerable incremento en el número de llamadas procedentes tanto durante la Nochebuena como en la Nochevieja pasadas, con respecto a las mismas fechas del año anterior.

De hecho, el número total, y sumando ambas festividades, el número de comunicaciones fue de 3.425 con un aumento del 18 por ciento con respecto a la Nochebuena y la Nochevieja del año 2024, cuando se contabilizaron un total de 2.900 llamadas.

Diferenciando por celebraciones, entre las 12:00 horas del pasado 24 de diciembre y las 8:00 horas del día 25, es decir entre la Nochebuena y las primeras horas del día de Navidad, el Servicio de Emergencias registró un pequeño descenso con respecto al mismo período de 2024, sumando un total de 1.620 llamadas procedentes, frente a las 1.637 que se contabilizaron en 2024.

Entre los incidentes que se coordinaron desde la Sala del 1-1-2 en esa franja horaria, cabe destacar un accidente de tráfico ocurrido en el término municipal de Tébar (Cuenca), donde se produjo, sobre las 17:30 horas, una colisión múltiple con 5 vehículos implicados, resultando dos personas heridas de gravedad y otra de diversa consideración.

Por el contrario, desde las 12:00 horas del día 31 de diciembre y hasta las 8:00 horas de la mañana del día 1 de enero, Nochevieja y Año Nuevo, el número de llamadas procedentes registradas en el Servicio de Emergencias 1-1-2 fue de 1.805, muy superior a las comunicaciones del mismo período de las anteriores festividades, cuando se sumaron un total de 1.263 llamadas procedentes.

En la última noche de 2025 y las primeras horas del presente año, se produjo un mayor número de incidentes, aunque no hay ningún accidente o suceso que fuese destacable o relevante para la opinión pública.

Los sectores de intervención más demandados durante estas festividades fueron, como suele ser habitual, el sector sanitario, seguido de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, por último, el cuerpo de Bomberos.