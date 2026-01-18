Godoy (PSOE) acusa a Núñez de poner «por delante» los intereses del PP a los de Castilla-La Mancha

El presidente del grupo socialista en las Cortes regionales, Ángel Tomás Godoy, ha acusado al presidente del PP regional, Paco Núñez, de poner «siempre por delante los intereses de su partido», aunque «perjudiquen a nuestra región».

«El único que defiende los intereses de castellanomanchegos es Emiliano García Page y el PSOE de Castilla-La Mancha», ha afirmado el diputado regional, quien ha afeado que Núñez haya firmado la propuesta de financiación autonómica del PP este domingo en Zaragoza.

El socialista ha advertido que, esa propuesta, «según publicaban la semana pasada medios de comunicación, asumiría la ordinalidad que perjudica a Castilla-La Mancha».

«Todos sabemos que, si Feijóo mañana dijese que el agua de los castellanomanchegos va para Murcia, si dijese que el cementerio nuclear se vuelve a poner en Cuenca, o si dijese simplemente que el Hospital de Almansa se cierra, Núñez haría lo que dice Feijóo”, ha aseverado.

Por contra, ha aseverado que el PSOE de la región defiende que la nueva financiación contemple la igualdad entre todos los españoles y el coste efectivo de los servicios que se prestan.