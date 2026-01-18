AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este lunes, 19 de enero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este lunes en Castilla-La Mancha, cielo nuboso en el cuadrante nordeste e intervalos nubosos en el resto, con predominio de claros en el suroeste.

No se descartan precipitaciones débiles dispersas en el noreste y la cota de nieve se situará en torno a los 1.200 metros. Temperaturas mínimas sin cambios, excepto en ligero ascenso en zonas de montaña; y máximas con cambios ligeros.

Habrá heladas débiles generalizadas, que pueden ser localmente moderadas. Viento del noroeste, flojo con intervalos de moderado en el cuadrante sureste.

Las temperaturas oscilarán entre los -2 y los 10 grados en Albacete, entre los 0 y los 9 en Ciudad Real, entre -1 y 10 grados en Cuenca, entre 0 y 8 grados en Guadalajara y entre 1 y 10 grados en Toledo.