Más de 500 lotes de uniformidad básica para reforzar las agrupaciones de Protección Civil en Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, está distribuyendo entre 36 entidades locales de la Comunidad Autónoma un total de 523 lotes de uniformidad básica destinados al personal voluntario de sus respectivas agrupaciones de Protección Civil. La inversión de este material ha sido cercana a los 100.000 euros.

Estos uniformes, a cuya recepción ha asistido el director general de Protección Ciudadana, Emilio Puig, se están repartiendo entre los ayuntamientos de la región que han resultado beneficiarios de las subvenciones que concede el Ejecutivo autonómico para dotar a las agrupaciones de Protección Civil de Castilla-La Mancha de los medios materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones, que en su última convocatoria han contado con cerca de 450.000 euros. Cada uno de los lotes consta de una gorra, un polo de manga corta, un pantalón, una cazadora, un cinturón, un par de botas y un chaleco reflectante.

Estas 36 entidades locales forman parte del total de 172 que han resultado beneficiarias de las subvenciones que ha concedido este año el Ejecutivo de Emiliano García-Page para dotar de equipamiento a las agrupaciones de Protección Civil por un importe cercano a los 450.000 euros. Unas ayudas que, por tercer año consecutivo, están enmarcadas en un proyecto considerado como una Operación de Importancia Estratégica dentro del Programa FEDER 2021-2027 de Castilla-La Mancha y está cofinanciado por la Unión Europea en un 85 por ciento del total elegible.

Relación de entidades locales beneficiarias por provincias

En la provincia de Albacete, se entregarán 156 uniformes a las agrupaciones de nueve entidades locales, concretamente las de Bienservida, Hellín, Madrigueras, Mahora, Ontur, Pozohondo, Villamalea, Villarrobledo y Yeste. En Ciudad Real, tres ayuntamientos recibirán 64 lotes: los de Argamasilla de Calatrava, Fuente el Fresno y Socuéllamos.

En la provincia de Cuenca, se repartirán un centenar de uniformes entre siete entidades locales: Belmonte, Cuenca, El Valle de Altomira, Huete, Iniesta, Las Mesas y Villanueva de la Jara; mientras que en la de Guadalajara serán 67 lotes para las agrupaciones de cuatro localidades: Albalate de Zorita, Chiloeches, Guadalajara y Pozo de Almoguera.

Por último, en la provincia de Toledo serán beneficiarias las agrupaciones de 13 ayuntamientos, los de Calera y Chozas, Camarenilla, Cobeja, El Real de San Vicente, Espinoso del Rey, Gerindote, Hinojosa de San Vicente, La Puebla de Montalbán, Madridejos, Segurilla, Tembleque, Torrijos y Villasequilla. Entre todas ellas serán un total de 136 los lotes que se repartirán.

Además de las 36 agrupaciones que recibirán estos 523 lotes de uniformidad básica, serán 39 las que recibirán material de emergencia, 17 equipos electrógenos portátiles con complementos, 29 remolques con depósito de agua, 18 remolques de carga, 8 tiendas de campaña de primeros auxilios, 11 extendedoras de sal y otras 14 bombas para inundaciones y complementos.

Más de 3,6 millones de euros desde 2016

El objetivo de estas subvenciones es que las agrupaciones de Protección Civil de las cinco provincias de la región dispongan del equipamiento mínimo homogéneo necesario para hacer frente a las incidencias que acontecen en los municipios, especialmente, cuando la coordinación de estas es competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Por tanto, con estas ayudas, el Ejecutivo autonómico pretende, en colaboración con los ayuntamientos, impulsar y promover la labor altruista de las agrupaciones de Protección Civil, que resulta fundamental a la hora de afrontar y resolver situaciones de emergencia y urgencia, así como seguir reforzando la capacidad operativa de las mismas.

Estas convocatorias anuales han permitido destinar, desde 2016, más de 3,6 millones de euros a nuevo equipamiento para las 252 agrupaciones de Castilla-La Mancha, que cuentan en la actualidad con 4.254 voluntarios y voluntarias.