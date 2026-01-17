Martínez Lizán pide “tranquilidad” al sector agrario de Castilla-La Mancha por el acuerdo con Mercosur

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha trasladado a agricultores y ganaderos «tranquilidad» ante la preocupación del sector por el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que se firma este sábado.

«No nos podemos cerrar a acuerdos comerciales con la globalidad del mundo», ha trasladado el consejero de Agricultura, que ha participado en Consuegra (Toledo) a la comida de hermandad que celebra la Cooperativa Ganadera AVICON con motivo de la festividad de su patrón, San Antón.

Según ha recogido la Junta, el consejero ha trasladado a los ganaderos que, tras las protestas del sector, “se han puesto determinadas condiciones, contingentes, salvaguardias, incluso mecanismos de defensa que pueden aportar seguridad jurídica y económica a nuestros agricultores y ganaderos en la Unión Europea”.

El consejero ha detallado que el acuerdo recoge mecanismos que permiten suspender el tránsito comercial si se detecta una distorsión superior al cinco por ciento en los mercados.

Por contra, Lizán ha subrayado que abrirá un mercado de más de 700 millones de consumidores, algo especialmente importante para las producciones de vino, queso y aceite y ha recordado que este acuerdo elimina el 90 por ciento de los aranceles, «algo importante en un momento en el que los aranceles de Estados Unidos condicionan el mercado».

Además, ha defendido que salga adelante «porque los huecos que no aprovechemos desde la Unión Europea, sin lugar a dudas los van a aprovechar grandes potencias como Estados Unidos y China”.