Castilla-La Mancha tuvo la mayor subida del alquiler en España en 2025; los detalles

El precio del alquiler en Castilla-La Mancha aumentó un 19,8 % en 2025, lo que la convierte en la comunidad autónoma donde más se elevaron los precios el pasado año.

A nivel nacional, el precio medio moderó su subida en 2025, según los datos que manejan los principales portales inmobiliarios de España, que arrojan una subida anual del 6,9 % en el caso de Fotocasa o del 8,5 % que estima Idealista.

A falta de estadísticas oficiales, Fotocasa señala que el precio de la vivienda en alquiler se encareció en 2025 por cuarto año consecutivo y cerró en 14,21 euros/m2/mes, casi un 7 % más que en 2024, ejercicio en el que aumento fue a doble dígito (14 %).

Desde Idealista cifran la subida en el 8,5 % y fijan la renta media en 14,7 euros/m2/mes, lejos del incremento que observaron en 2024 (11,5 %), cuando tocó máximos. Ambos portales inmobiliarios superan el millón de anuncios de viviendas en venta o en alquiler.

En el caso de Pisos.com, la subida que arrojó el precio del alquiler en 2025 fue del 16,6 %.

¿Dónde suben más los alquileres?

Según Fotocasa, la comunidad más cara para alquilar una vivienda en 2025 fue Madrid (20,3 euros/m²/mes), seguida de Cataluña ( 20,02 euros) y Baleares (18,7 euros).

Madrid (-1,4 %) fue, sin embargo, la única que registró un descenso anual y los mayores aumentos se dieron en Castilla-La Mancha (19,8 %), Canarias (12,8 %) y Cataluña (11,5 %).

Idealista apunta que entre los grandes mercados los mayores encarecimientos se localizaron en Madrid (9,7 %); Alicante (8,3 %); Sevilla (7 %); Valencia (6,4 %); Palma (6,4 %); Málaga (4,7 %); Bilbao (3,1 %) y Barcelona (1,9 %).

Por capitales, sitúa a Barcelona como la más costosa para alquilar (23,8 euros/m²/mes), seguida de Madrid (22,7 euros) y Palma (18,3 euros).

Subidas más moderadas y previsiones alcista para 2026

Según Fotocasa, la subida interanual de diciembre fue la más moderada de 2025, abandonando nuevamente las tasas de dos dígitos. Sin embargo, creen que no estamos aún ante un cambio de ciclo claro, pero sí ante un primer indicio de estabilización que indica que el alquiler avanza a dos velocidades.

Las comunidades con mayor dinamismo económico y más demanda comienzan a desacelerar su crecimiento, mientras que las regiones menos tensionadas siguen experimentando aumentos intensos, lo que refleja un desplazamiento de la demanda hacia otros territorios.

En 2026, Fotocasa estima que el alquiler podría encarecerse cerca del 7 % interanual.

Para Idealista, el mayor problema que afronta el mercado del alquiler es la falta de oferta disponible. Aunque constata que los precios ya se están suavizando en las zonas en las que se han topado, siguen subiendo en aquellas en las que no se ha intervenido.

Sin embargo, advierte el portal que este control de precios lo pagan los que buscan un alquiler y comprueban que la oferta sigue cayendo y las condiciones endureciéndose.

Pisos.com, que prevé que la vivienda contenga su incremento en 2026 al 7,8 %, lamenta que la búsqueda de un alquiler ajustado al salario medio se haya convertido en un proceso complejo, frustrante y desalentador.