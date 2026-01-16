La industria se enfría en Castilla-La Mancha: los últimos datos

La cifra de negocios de la industria bajó en Castilla-La Mancha un 5,8% en noviembre respecto al mismo periodo del año anterior, 3,3 puntos más que la media nacional, que fue del -2,5%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 1,7% en Castilla-La Mancha, 1,2 puntos de diferencia con la media nacional (0,5%).

Comunitat Valenciana (+5,1%), Cantabria (+3,9%) y Canarias (+2,4%) fueron las que registraron mayores incrementos en la cifra de negocios en noviembre, mientras que en el lado contrario se sitúan Baleares, Asturias y Murcia con las caídas más grandes de un 20,2%, 11,4% y un 5,9%, respectivamente.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la cifra de negocios de la industria bajó un 2,5% el pasado mes de noviembre en relación al mismo mes de 2024.

Con el descenso de noviembre de 2025, las ventas de la industria rompen con dos meses de crecimientos interanuales.

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la facturación de la industria retrocedió un 1,6% interanual en noviembre tras seis meses consecutivos de ascensos interanuales. La de noviembre ha sido, además, su mayor caída interanual desde octubre de 2024.

En tasa mensual (noviembre de 2025 sobre octubre del mismo año) y eliminando la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria se disminuyó un 0,5%, tres décimas menos de lo que lo hizo en octubre.