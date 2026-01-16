Golpe a una banda de ladrones de herramientas en Ciudad Real: hay varios detenidos

En el marco de la operación “ROMAVE” la Guardia Civil ha procedido a la detención de cuatro personas e investigación de otras dos más, por la presunta comisión de delitos de pertenencia a grupo criminal, de robos con fuerza de herramientas en el interior de vehículos y de receptación, las cuales ofrecían y vendían a otras personas por internet.

Desarrollo de los hechos

Desde el pasado mes de octubre, se inicia la presente investigación por parte de diferentes componentes de Policía Judicial de Valdepeñas. Todo ello debido a un aumento de denuncias interpuestas en la provincia de Ciudad Real y en concreto en la demarcación de la Compañía de la Guardia Civil de Valdepeñas, por la comisión de diferentes robos con fuerza de herramientas de gran valor, en el interior de furgonetas pertenecientes generalmente a empresas de trabajo y autónomos, las cuales solían estar estacionadas en la vía publica en horarios nocturnos de madrugada, próximas a las viviendas o establecimientos de sus propietarios.

Mediante numerosas gestiones de investigación, se pudo identificar el vehículo que habían utilizado los autores de los hechos en algunos de los robos para desplazarse a los diferentes lugares donde sustrajeron herramientas. Verificando a su vez, que dicho vehículo estaba relacionado con varios robos cometidos mediante el mismo modus operandi en numerosas localidades de otras provincias de la geografía española.

Así durante varios meses, se fueron aglutinando una serie de pruebas e indicios, a través de diversas gestiones y vigilancias a los presuntos autores, residentes en Madrid capital, así como del conjunto de otras pruebas e indicios obtenidos, con la colaboración en las investigaciones de otras Unidades afectadas y la aportación de testimonios de víctimas y testigos, consiguiéndose identificar a todos los integrantes del grupo criminal. Tratándose de tres varones que eran los que perpetraban los robos, con numerosos antecedentes policiales, los cuales contaban con la suficiente infraestructura y otros colaboradores, para darles seguridad y para la ocultación y venta inmediata de las herramientas sustraídas, algunas de ellas vendidas a través de internet.

Explotación de la operación

Es a mediados del pasado mes de diciembre, cuando se procedió en Madrid a la detención de cuatro personas y a la investigación de otras dos más, por los delitos de integración a grupo criminal, robos con fuerza en el interior de furgonetas y receptación.

Gracias a la desorganización de este grupo criminal se han podido esclarecer un total de 12 delitos de robo con fuerza en interior de vehículos, cometidos en localidades de las provincias de Ciudad Real, Navarra, León, Granada y Soria, así como 3 delitos de receptación, cometidos en la provincia de Madrid.

Las diligencias han sido entregadas en los Decanatos de los Tribunales de Instancia y de Instrucción, de las provincias afectadas anteriormente mencionadas.