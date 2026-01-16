AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este sábado, 17 de enero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado en Castilla-La Mancha, cielos nubosos o cubiertos. Probables brumas y nieblas matinales. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas.

La cota de nieve se situará en torno a los 1.200-1.400 metros y bajará al final del día hasta los 1.000 metros. Las temperaturas irán en descenso, notable en el cuadrante suroeste en las mínimas; con heladas débiles en Cuenca y Guadalajara y localmente en zonas altas de otros puntos de la comunidad. El viento soplará flojo, del noroeste en general.

Las temperaturas oscilarán entre los 0 y los 9 grados en Albacete, entre los 2 y los 8 en Ciudad Real, entre -2 y 5 grados en Cuenca, entre 1 y 5 grados en Guadalajara y entre 2 y 9 grados en Toledo.