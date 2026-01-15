AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este viernes, 16 de enero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha, cielos nubosos o cubiertos, así como brumas y nieblas matinales en la Mancha y zonas altas de montaña.

La Aemet avisa de precipitaciones débiles y dispersas. Se esperan en forma de nieve durante la madrugada a partir de los 1.400 metros en la Serranía de Cuenca y a partir de los 1.200 metros en la Serranía de Guadalajara; no se descartan durante el resto del día.

Temperaturas máximas en ascenso ligero en la Serranía de Guadalajara, en descenso ligero en el sureste y sin cambios en el resto; mínimas en ascenso generalizado; heladas débiles en el sistema Ibérico. Viento flojo, en general del suroeste.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 12 grados en Albacete, entre los 7 y los 11 en Ciudad Real, entre 1 y 11 grados en Cuenca, entre 4 y 10 grados en Guadalajara y entre 6 y 11 grados en Toledo.