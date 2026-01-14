Cae el ‘terror de los coches’: detenido en el hombre acusado de destrozar 23 vehículos en este pueblo de Guadalajara

La Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara ha detenido en Chiloeches a una persona como presunta autora de un delito continuado de daños cometido en la localidad de Mondéjar, en el que se vieron afectados 23 vehículos que se encontraba estacionados en la vía pública de la localidad.

La detención se produjo a las 13.30 horas de este martes, cuando efectivos del Grupo ROCA, detuvieron al presunto autor en la localidad de Chiloeches (Guadalajara), según ha informado el Instituto armado por nota de prensa. Se trata de un ciudadano de nacionalidad española, de 36 años.

Los hechos que han motivado esta detención se remontan a la noche del 9 de diciembre de 2025, cuando se produjeron numerosos daños en vehículos estacionados en distintas calles de Mondéjar.

Como consecuencia, los afectados interpusieron 19 denuncias, que afectaban a un total de 23 vehículos, quedando todos los hechos esclarecidos tras la investigación llevada a cabo.

Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, el Grupo ROCA, en colaboración con la Guardia Civil de Mondéjar, inició una investigación que permitió identificar a una persona que visitaba la localidad de forma esporádica como principal sospechosa.

Tras el establecimiento de varios dispositivos de vigilancia, se localizó el vehículo del investigado cuando abandonaba la localidad y que culminó ayer con su detención en Chiloeches.

UN INVESTIGADO MÁS QUE OCASIONÓ DAÑOS EN UN TALLER DE MONDÉJAR

El Equipo Roca, también ha investigado a un varón de origen marroquí, de 23 años y con numerosos antecedentes policiales.

El investigado sería el responsable de un delito de daños cometido el pasado 16 de diciembre, al originar distintos daños materiales en un taller de la localidad, tras lanzar varios artefactos incendiarios contra el establecimiento.