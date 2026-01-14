AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este jueves, 15 de enero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso tendiendo pronto a nuboso o cubierto. Brumas y nieblas matinales que podrán ser densas, extensas y persistentes en zonas de los valles del Tajo y del Guadiana y en zonas llanas de La Mancha.

Habrá precipitaciones débiles y chubascos que se extenderán de oeste a este a partir de la tarde y que serán menos probables cuanto más al este. La cota de nieve se situará en torno a 1.200 y 1.400 metros.

Las temperaturas mínimas seguirán sin cambios o en ligero descenso, y las máximas sin cambios en la Serranía de Cuenca y en descenso, generalmente ligero, en el resto. Habrá heladas débiles generalizadas en Cuenca, Guadalajara y La Mancha, más intensas en Parameras y la Serranía de Cuenca. El viento soplará flojo variable arreciando y rolando a flojo y moderado del suroeste al final de la mañana.

Las temperaturas oscilarán entre los 0 y los 13 grados en Albacete, entre los 1 y los 11 en Ciudad Real, entre 1 y 11 grados en Cuenca, entre 1 y 9 grados en Guadalajara y entre 2 y 11 grados en Toledo.